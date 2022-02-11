Stoltenberg: Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.Ukrayna çevresindeki gerilimli sürece değinen Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki varlığını artırdığını ancak Romanya ve Karadeniz'deki diğer ülkelere muharebe grupları konuşlandırılması da dahil daha fazla takviye olasılığını gözden geçirdiğini belirtti.Stoltenberg, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin planların NATO savunma bakanlarının 16-17 Şubat'ta Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacağını kaydederek nihai kararın ilkbaharda alınmasını beklediğini söyledi.İttifak güçlerinin sayısının artmasını 'Ukrayna yakınlarındaki ve topraklarındaki askeri varlığın güçlendirmeye devam etmesi' ile ilişkilendiren Stoltenberg, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu savundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere takviye birlikler konuşlandırabileceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna çevresindeki gerilimli sürece değinen Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki varlığını artırdığını ancak Romanya ve Karadeniz'deki diğer ülkelere muharebe grupları konuşlandırılması da dahil daha fazla takviye olasılığını gözden geçirdiğini belirtti.
Stoltenberg, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin planların NATO savunma bakanlarının 16-17 Şubat'ta Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacağını kaydederek nihai kararın ilkbaharda alınmasını beklediğini söyledi.
İttifak güçlerinin sayısının artmasını 'Ukrayna yakınlarındaki ve topraklarındaki askeri varlığın güçlendirmeye devam etmesi' ile ilişkilendiren Stoltenberg, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu savundu.