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Süper Lig'de düşme hattındaki Altay ile Çaykur Rizespor berabere kaldı
Süper Lig'de düşme hattındaki Altay ile Çaykur Rizespor berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:08+0300
2022-02-11T23:08+0300
spor
spor toto süper lig
altay
çaykur rizespor
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Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki iki takımın mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı.Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda da gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.Bu sonuçla 19. sıradaki Altay puanını 22'ye, bir üst konumdaki Çaykur Rizespor ise 23'e yükseltti. Ligde 16 maç aradan sonra geçen hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanla yetindi.Ligde bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Çaykur Rizespor, Altay deplasmanından da 3 puan çıkaramadı. Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 12 müsabakada 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.Altay'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Murat Akça, 26. haftada 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacakları maçta forma giyemeyecek.Müsabakayı 5 bin 724 taraftar takip etti.
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spor toto süper lig, altay, çaykur rizespor

Süper Lig'de düşme hattındaki Altay ile Çaykur Rizespor berabere kaldı

23:08 11.02.2022
© AASpor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki iki takımın mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda da gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla 19. sıradaki Altay puanını 22'ye, bir üst konumdaki Çaykur Rizespor ise 23'e yükseltti. Ligde 16 maç aradan sonra geçen hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanla yetindi.
Ligde bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Çaykur Rizespor, Altay deplasmanından da 3 puan çıkaramadı. Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 12 müsabakada 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Altay'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Murat Akça, 26. haftada 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacakları maçta forma giyemeyecek.
Müsabakayı 5 bin 724 taraftar takip etti.
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