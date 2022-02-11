https://tr.sputniknews.com/20220211/tanju-okanin-oglu-tansu-okan-hayatini-kaybetti-1053729786.html

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti

Türk müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T07:19+0300

2022-02-11T07:19+0300

2022-02-11T07:19+0300

türkiye

tanju okan

tansu okan

vefat

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Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

türkiye

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tanju okan, tansu okan, vefat