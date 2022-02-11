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Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti
Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti
Türk müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T07:19+0300
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türkiye
tanju okan
tansu okan
vefat
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Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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tanju okan, tansu okan, vefat

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti

07:19 11.02.2022
© Twitter Tansu Okan
Tansu Okan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Twitter
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Türk müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti.
Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.
Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.
Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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