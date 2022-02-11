https://tr.sputniknews.com/20220211/tmoda-ucuz-yag-sirasi-1053746799.html

TMO'da ucuz yağ sırası

TMO'da ucuz yağ sırası

Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağını 99 liradan satışa sununca satış noktalarında yoğunluk oluştu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:03+0300

2022-02-11T15:03+0300

2022-02-11T15:03+0300

ekonomi

tmo

ayçiçek yağı

enflasyon

gıda fiyatları

zam

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.Ayçiçek yağının 5 litresi, markaya göre değişiklik göstermekle birlikte, piyasada 120 lira ile 180 lira değişen fiyatlarla satılıyor.Ayçiçek yağının yanı sıra TMO satış noktalarında, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/aycicek-yagi-fiyati-yeniden-yukselise-gecti-1053591671.html

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tmo, ayçiçek yağı, enflasyon, gıda fiyatları, zam