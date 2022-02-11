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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220211/tmoda-ucuz-yag-sirasi-1053746799.html
TMO'da ucuz yağ sırası
TMO'da ucuz yağ sırası
Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağını 99 liradan satışa sununca satış noktalarında yoğunluk oluştu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:03+0300
2022-02-11T15:03+0300
2022-02-11T15:03+0300
ekonomi
tmo
ayçiçek yağı
enflasyon
gıda fiyatları
zam
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.Ayçiçek yağının 5 litresi, markaya göre değişiklik göstermekle birlikte, piyasada 120 lira ile 180 lira değişen fiyatlarla satılıyor.Ayçiçek yağının yanı sıra TMO satış noktalarında, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/aycicek-yagi-fiyati-yeniden-yukselise-gecti-1053591671.html
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tmo, ayçiçek yağı, enflasyon, gıda fiyatları, zam
TMO'da ucuz yağ sırası Abone ol
Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağını 99 liradan satışa sununca satış noktalarında yoğunluk oluştu.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.
Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO
satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Ayçiçek yağının 5 litresi, markaya göre değişiklik göstermekle birlikte, piyasada
120 lira ile 180 lira değişen fiyatlarla satılıyor.
Ayçiçek yağının yanı sıra TMO satış noktalarında, yarım kilo kavrulmuş
fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satılıyor.