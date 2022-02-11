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https://tr.sputniknews.com/20220211/tugba-ozerkten-tosuncuk-iddialarina-yanit-7-yildir-pesimde-yardim-edin-1053735110.html
Tuğba Özerk'ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde, yardım edin
Tuğba Özerk'ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde, yardım edin
Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme gelmişti. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:04+0300
2022-02-11T11:04+0300
yaşam
tuğba özerk
çiftlik bank
mehmet aydın
tosuncuk
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Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.Şarkıcının hesaplarında gerçekleşen para transferlerini ilişkin havale EFT bilgileri de incelendi. Merkez Bankası ve Gelir idaresi Başkanlığı verilerinden yapılan sorgulamalara göre hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirdiğine dair kayıtlara rastlanıldı.Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.Tuğba Özerk, emniyete kendisini "Dolandırıcı Tosuncuk'un paralarını aklıyor" diye ihbar eden kişinin 'hayatını kararttığını' açıkladı. Günaydın'a konuşan Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim. Adalet Bakanlığı ve emniyet güçlerimize sesleniyorum; lütfen bana yardım etsinler" dedi.Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz."
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tuğba özerk, çiftlik bank, mehmet aydın, tosuncuk

Tuğba Özerk'ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde, yardım edin

11:04 11.02.2022
© Fotoğraf : TwitterTuğba Özerk
Tuğba Özerk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme gelmişti. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" dedi.
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.
MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.
Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.
Şarkıcının hesaplarında gerçekleşen para transferlerini ilişkin havale EFT bilgileri de incelendi. Merkez Bankası ve Gelir idaresi Başkanlığı verilerinden yapılan sorgulamalara göre hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirdiğine dair kayıtlara rastlanıldı.
Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
Tuğba Özerk, emniyete kendisini "Dolandırıcı Tosuncuk'un paralarını aklıyor" diye ihbar eden kişinin 'hayatını kararttığını' açıkladı. Günaydın'a konuşan Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim. Adalet Bakanlığı ve emniyet güçlerimize sesleniyorum; lütfen bana yardım etsinler" dedi.
Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz."
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