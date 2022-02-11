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https://tr.sputniknews.com/20220211/turkiye-barolar-birliginden-elektrik-zammi-iptali-icin-danistaya-dava-1053752166.html
Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği'nce elektrik zammının iptal için Danıştay'a dava açıldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:49+0300
2022-02-11T16:54+0300
türkiye barolar birliği
ekonomi
elektrik zammı
danıştay
iptal
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Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yapılan açıklamada, elektriğin ticari mal değil kamusal ve toplumsal hizmet olduğu belirtildi.Elektriğin yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun olarak tüketiciye sunulması gerektiği belirtilerek, "Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır" denildi.Açıklamada ayrıca Danıştay'a açılan davanın dilekçesi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/76-barodan-ortak-aciklama-elektrikte-kademeli-tarife-anayasaya-aykiri-1053726210.html
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türkiye barolar birliği, elektrik zammı, danıştay, iptal

Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava

16:49 11.02.2022 (güncellendi: 16:54 11.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterTürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye Barolar Birliği'nce elektrik zammının iptal için Danıştay'a dava açıldı.
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yapılan açıklamada, elektriğin ticari mal değil kamusal ve toplumsal hizmet olduğu belirtildi.
Elektriğin yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun olarak tüketiciye sunulması gerektiği belirtilerek, "Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca Danıştay'a açılan davanın dilekçesi paylaşıldı.
elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
76 barodan ortak açıklama: Elektrikte kademeli tarife Anayasa’ya aykırı
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