Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaştı.Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer aldı.Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.Twitter'daki erişim sorunu dakikalar sonra sona erdi.
Türkiye'de Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemdi. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı verildi.Twitter'daki erişim sorunu kısa süre sonra sona erdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaştı.
Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Twitter'daki erişim sorunu dakikalar sonra sona erdi.