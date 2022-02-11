https://tr.sputniknews.com/20220211/twitterda-erisim-sorunu-yasaniyor-1053760943.html

Twitter'da erişim sorunu

Twitter'da erişim sorunu

Türkiye'de Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemdi. Yapılmak istenen işlemin ardından... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:02+0300

2022-02-11T21:02+0300

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twitter

türkiye

erişim sorunu

kullanıcı

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaştı.Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer aldı.Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.Twitter'daki erişim sorunu dakikalar sonra sona erdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , erişim sorunu, kullanıcı