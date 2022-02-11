https://tr.sputniknews.com/20220211/ukrayna-tum-taraflar-anlasirsa-donbass-temas-grubu-toplantilarinin-turkiyede-yapilmasina-haziriz-1053749138.html

Ukrayna: Tüm taraflar anlaşırsa, Donbass Temas Grubu toplantılarının Türkiye'de yapılmasına hazırız

Ukrayna: Tüm taraflar anlaşırsa, Donbass Temas Grubu toplantılarının Türkiye'de yapılmasına hazırız

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, tüm tarafların mutabakat sağlaması halinde Kiev'in Donbass Temas Grubu toplantılarının Türkiye'de... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:41+0300

2022-02-11T15:41+0300

2022-02-11T15:43+0300

ukrayna krizi

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donbass

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donbass temas grubu

normandiya

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Normandiya formatında siyasi danışmanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. 9 saat süren toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil etti.Müzakerelerden sonra açıklamalarda bulunan Yermak, "Bu öneriyi duyduk, Türk partnerlerimiz önerdi, biz sevinçle ve minnetle kabul ettik. Eğer tüm taraflar mutabakat sağlarsa, o zaman elbette Ukrayna, müzakereleri sürdürmek için Türkiye'de buluşmaya hazır olacaktır" dedi.Donbass Temas Grubu toplantılarının şu anda pandemi kısıtlamaları nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldığını anımsatan Yermak, "Önemli olan, bu müzakerelerin sonuç vermesi. Onların yapıldığı yer önemli ancak birincil öneme sahip değil" ifadelerini kullandı.Kozak: Ukrayna'nın tutumu süreci çıkmaza sokuyorRusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın devlet ve hükümet başkanlarının siyasi danışmanları tarafından yapılan toplantıyı değerlendiren Dmitriy Kozak, Ukrayna'nın tutumunun çözüm sürecini çıkmaza soktuğunu vurguladı.Bir sonraki Donbass Temas Grubu toplantısında Donbass'ın statüsüyle ilgili diyaloğa başlanması konusunda mutabakat aradıklarını ancak Ukrayna'dan olumlu yanıt alamadıklarını belirten Kozak, dolayısıyla görüşme sonucunda yazılı bir belge ortaya koyamadıklarını anlattı.Ukrayna Anayasa Mahkemesi'nden bir hakimin Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasını alıntılayarak Minsk anlaşmalarında Ukrayna'nın 20, AGİT'in 6, Donbass'ın 2 yükümlülüğü olduğunu ve Rusya'nın tek bir yükümlülüğü bulunmadığını vurgulayan Kozak, "Ancak nedense hem Ukrayna hem de diğer ülkeler, kamuoyu açıklamalarında Minsk anlaşmalarını Rusya'nın uygulaması gerektiğini söylüyor" eleştirisinde bulundu.Kozak, toplantıda Berlin ve Paris'in Kiev'i Minsk anlaşmalarına uyma konusunda baskı yapmaya hazır olmadığını gördüğünü de anlattı.

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