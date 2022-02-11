https://tr.sputniknews.com/20220211/yangindan-kurtulmak-icin-metrelerce-yuksekten-atlayan-adami-havada-yakaladilar-1053733269.html

Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar

Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar

Suudi Arabistan’da yangından kaçan bir kişi alevlerden kurtulmak için kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, adamı yere düşmeden... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T10:18+0300

2022-02-11T10:18+0300

2022-02-11T10:26+0300

suudi arabistan

yangın

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Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Hobar kentinde bulunan Zamil Kütüphanesi’nde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alevlerin arasında kalan bir kişi, binanın penceresinden dışarı çıkarak asılı halde yardım bekledi. Adamı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen binanın altına koştu. Daha fazla dayanamayan adam metrelerce yüksekten kendisini yere bırakırken, aşağıda bekleyen çok sayıda vatandaş ise adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı ve kütüphanenin otoparkında bulunan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

suudi arabistan

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suudi arabistan, yangın