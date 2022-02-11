Yasaklı ırk köpekler barınakta ölümü bekliyor: 'Onları müebbet hapse mahkum ettik'

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yaptığı değişiklik sonrası aldığı kararlaAmerikan Pitbull, Japanese Tosa Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire, Terrier ve American Bully Terrier, Dogo gibi ırkları'tehlike arz eden hayvanlar' listesine aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yaptığı değişiklik sonrası aldığı kararlaAmerikan Pitbull, Japanese Tosa Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire, Terrier ve American Bully Terrier, Dogo gibi ırkları'tehlike arz eden hayvanlar' listesine aldı.
Bakanlığın kararının ardından bu hayvanları besleyen sahipleri tarafından kısırlaştırılıp, aşılarının tamamlanmasıylamikroçip takılması kararı verildi. Yapılan duyurunun ardından14 Ocak'ta kesinleşen yasaylayasaklı ırkköpeklerin bakılmasına izin verildi.
Bakanlığın kararının ardından bu hayvanları besleyen sahipleri tarafından kısırlaştırılıp, aşılarının tamamlanmasıylamikroçip takılması kararı verildi. Yapılan duyurunun ardından14 Ocak'ta kesinleşen yasaylayasaklı ırkköpeklerin bakılmasına izin verildi.
Bu şartlarıyerine getirmeyen ve yasaklı ırk köpekleri beslemeye devam eden hayvan sahiplerine ise 11 bin lira ceza uygulanacağı açıklandı. Açıklamanın ardından köpeklerine aşı ve mikroçip uygulaması yaptırmayan yasaklı ırkköpek besleyenler, ceza da yememek için çok sayıda Pitbull ve diğer yasaklı ırk köpeğini sokağa terk etti.
Bu şartlarıyerine getirmeyen ve yasaklı ırk köpekleri beslemeye devam eden hayvan sahiplerine ise 11 bin lira ceza uygulanacağı açıklandı. Açıklamanın ardından köpeklerine aşı ve mikroçip uygulaması yaptırmayan yasaklı ırkköpek besleyenler, ceza da yememek için çok sayıda Pitbull ve diğer yasaklı ırk köpeğini sokağa terk etti.
Sokağa terk edilen köpeklerin toplanmasıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Barınma Evi'nde özel bölümlere konulan yasaklı ırk köpek sayısı 32'ye yükseldi.
Sokağa terk edilen köpeklerin toplanmasıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Barınma Evi'nde özel bölümlere konulan yasaklı ırk köpek sayısı 32'ye yükseldi.
Merkezden sorumlu Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yasaklı ırk olarak anılan köpeklerin, hayatlarının sonuna kadar barınaklarda kalacak olmasının üzdüğünü dile getirerek, "İnanın, biz her gün çok üzülüyoruz. Aslında hiçbir suçları yok, onlar da bir can. Bu canlarımızı biz ne yazık ki müebbet bir hapse mahkum etmiş durumdayız. Buna kesinlikle bir çözüm üretilmeli. Bana kalırsa yıllardır yapılan çalışmalar neticesinde bu hayvanlarımız sahiplendirilebilir, kısırlaştırılıp ağızlıkla birlikte yaşayabilirler. Koyduğumuz küçücük bir alanda hayatının sonuna kadar yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz ki bu o canlara büyük bir eziyet" dedi.
Merkezden sorumlu Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yasaklı ırk olarak anılan köpeklerin, hayatlarının sonuna kadar barınaklarda kalacak olmasının üzdüğünü dile getirerek, "İnanın, biz her gün çok üzülüyoruz. Aslında hiçbir suçları yok, onlar da bir can. Bu canlarımızı biz ne yazık ki müebbet bir hapse mahkum etmiş durumdayız. Buna kesinlikle bir çözüm üretilmeli. Bana kalırsa yıllardır yapılan çalışmalar neticesinde bu hayvanlarımız sahiplendirilebilir, kısırlaştırılıp ağızlıkla birlikte yaşayabilirler. Koyduğumuz küçücük bir alanda hayatının sonuna kadar yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz ki bu o canlara büyük bir eziyet" dedi.
Sokağa terk edilen yasak ırklı köpeklerin sayılarının hızla arttığı ve yasa değişikliğiyle isteyene sahiplendirilme yapılması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Bu genelgenin son tarihine kadar sayı arttı. 26 tane canımız vardı şu anda 32 tane canımız mevcut. Burada sivil toplum örgütleri, duyarlı insanlar, belediyelerimiz bunların kısırlaştırmalarına ve çiplendirilmelerine yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.
Sokağa terk edilen yasak ırklı köpeklerin sayılarının hızla arttığı ve yasa değişikliğiyle isteyene sahiplendirilme yapılması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Bu genelgenin son tarihine kadar sayı arttı. 26 tane canımız vardı şu anda 32 tane canımız mevcut. Burada sivil toplum örgütleri, duyarlı insanlar, belediyelerimiz bunların kısırlaştırmalarına ve çiplendirilmelerine yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu, "Edirne, küçük bir yer ve belediyemizin barınağında da 32 tane canımız mevcut yasaklı ırk diye tabir edilen. Bu konuda bir planımız vardı, barınağımızın yan tarafında bir yerimizi aynı barınağımızın büyüklüğünde yapmıştık" diye devam etti.
Tanrıkulu, "Edirne, küçük bir yer ve belediyemizin barınağında da 32 tane canımız mevcut yasaklı ırk diye tabir edilen. Bu konuda bir planımız vardı, barınağımızın yan tarafında bir yerimizi aynı barınağımızın büyüklüğünde yapmıştık" diye devam etti.
Edirne Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, yasada yapılan değişikliğin hayvanların 'ölüm fermanı' olduğunu söyleyerek, "Yasaklı ırk dedikleri ki bizler için hepsi candır, bu yasa ölüm fermanıdır. Biz devletimizden bu fermanı geri çekmelerini rica ediyoruz çünkü bu hayvanların hiçbir suçu yok, onlar bu şekilde doğmayı istemediler, kötü sahiplerin elinde, kötü şartlarda yetiştirilmeyi istemediler, bu hayatı kendileri seçmediler" açıklamasında bulundu.
Edirne Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, yasada yapılan değişikliğin hayvanların 'ölüm fermanı' olduğunu söyleyerek, "Yasaklı ırk dedikleri ki bizler için hepsi candır, bu yasa ölüm fermanıdır. Biz devletimizden bu fermanı geri çekmelerini rica ediyoruz çünkü bu hayvanların hiçbir suçu yok, onlar bu şekilde doğmayı istemediler, kötü sahiplerin elinde, kötü şartlarda yetiştirilmeyi istemediler, bu hayatı kendileri seçmediler" açıklamasında bulundu.
Aydın, "Onlar hepsi can. Bir hayvanın, köpeğin yasaklısı, yasaklısı olmayanı, iyisi, kötüsü yoktur. Biz bunu her zaman söylüyoruz, kötü hayvan yoktur, kötü sahip vardır. Bu hayvanlar, zamanında üretici insanlar tarafından alındılar, satıldılar ve buna göz yumuldu" sözlerini kaydetti.
Aydın, "Onlar hepsi can. Bir hayvanın, köpeğin yasaklısı, yasaklısı olmayanı, iyisi, kötüsü yoktur. Biz bunu her zaman söylüyoruz, kötü hayvan yoktur, kötü sahip vardır. Bu hayvanlar, zamanında üretici insanlar tarafından alındılar, satıldılar ve buna göz yumuldu" sözlerini kaydetti.
Aydın, "Üretildiler, kulakları kesildi, kuyrukları kesildi, karanlık odalarda çiğ etlerle beslendiler, dövüştürüldüler, doğurtulup sokağa atıldılar yavruları alındıktan sonra. Zaten kötü şartlarda yaşıyorlardı" dedi.
Aydın, "Üretildiler, kulakları kesildi, kuyrukları kesildi, karanlık odalarda çiğ etlerle beslendiler, dövüştürüldüler, doğurtulup sokağa atıldılar yavruları alındıktan sonra. Zaten kötü şartlarda yaşıyorlardı" dedi.