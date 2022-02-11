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Yazar Aslı Erdoğan'a 'örgüt propagandası' davasında beraat
Yazar Aslı Erdoğan'a 'örgüt propagandası' davasında beraat
Kapatılan Özgür Gündem davasında yazar Aslı Erdoğan'ın, "örgüt propagandası" suçlaması yönünden verilen düşme kararının istinaf mahkemesi tarafından... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T06:33+0300
2022-02-11T06:33+0300
2022-02-11T06:33+0300
türkiye
aslı erdoğan
beraat
özgür gündem
özgür gündem gazetesi
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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Aslı Erdoğan katılmazken avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.Ne olmuştu?Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat 2020'de sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından beraat verirken, haklarında yakalama emri bulunan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu hakkında da ayırma kararı vermişti. Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya yönünden de dosya ayrılmıştı.Aslı Erdoğan hakkında ise yazıların yayınlanma tarihiyle suça konu edilen iddianame tarihi arasında, Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçmesi gerekçesiyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düşme kararı vermişti. Heyet, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Aslı Erdoğan'ın beraatine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) de Aslı Erdoğan hakkında verilen "düşme" kararını, internetle ilgili yayınlarda yeterli araştırma yapılmadığı ve buradaki yayınların iddianame tarihinden sonra geçen süresinin 4 aylık yasal süreden fazla olduğu gerekçesiyle bozmuştu.
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aslı erdoğan, beraat, özgür gündem, özgür gündem gazetesi
Yazar Aslı Erdoğan'a 'örgüt propagandası' davasında beraat
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Kapatılan Özgür Gündem davasında yazar Aslı Erdoğan'ın, "örgüt propagandası" suçlaması yönünden verilen düşme kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada beraatine karar verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Aslı Erdoğan katılmazken avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Ne olmuştu?
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açılmıştı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat 2020'de sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından beraat verirken, haklarında yakalama emri bulunan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu hakkında da ayırma kararı vermişti. Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya yönünden de dosya ayrılmıştı.
Aslı Erdoğan hakkında ise yazıların yayınlanma tarihiyle suça konu edilen iddianame tarihi arasında, Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçmesi gerekçesiyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düşme kararı vermişti. Heyet, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Aslı Erdoğan'ın beraatine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) de Aslı Erdoğan hakkında verilen "düşme" kararını, internetle ilgili yayınlarda yeterli araştırma yapılmadığı ve buradaki yayınların iddianame tarihinden sonra geçen süresinin 4 aylık yasal süreden fazla olduğu gerekçesiyle bozmuştu.