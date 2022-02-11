Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220211/yesillik-fiyatlarinda-artis-suruyor-1053752855.html
Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor
Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor
Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı ve taze soğan gibi ürünlerin fiyatı arttı. 2021 sonunda 1 lira 50 kuruş civarına satılan ürünlerin fiyatı kış... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:01+0300
2022-02-11T17:01+0300
ekonomi
ekonomi
gıda fiyatları
zam
maydanoz
marul
kıvırcık marul
alışveriş
enflasyon
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053752685_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_36de1a8dfcf563ae227ca913d1a0abd0.jpg
Soğuk havanın etkisi ve yeterince ürün bulunmaması nedeniyle özellikle salatalarda kullanılan yeşilliklerin fiyatlarında artış yaşandı. Zincir marketlerde fiyatlar daha da artıyor.Ankara’da zincir marketlerde 2021 yılı sonunda 1 lira 50 kuruş civarında satılan maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı gibi yeşilliklerin fiyatları ortalama 4 TL’ye yükseldi. Bazı marketlerde bu ürünlerin fiyatı 6 lira 50 kuruş ila 7 TL’yi buldu.Maydanoz 6.45 lira olduAnkara Büyükşehir Belediyesi Hali’nde toptan olarak asgari 90 kuruş, azami 3 Lira 30 kuruştan satılan maydanoz zincir marketlerde ortalama 4 TL’den satılıyor. Bazı marketlerde maydanoz 6 lira 45 kuruşa satılıyor. Halde asgari 1 lira, azami 5 lira 50 kuruştan satılan dereotu ise marketlerde ortalama 5 TL’den satıyor. Bazı marketlerde ise bu rakam 8 TL’yi buluyor.Yeşil soğan 24 TLYeşil soğanın kilo fiyatı halde asgari 13 azami 20 TL olan yeşil soğan marketlerde 24 TL’den satılırken, halde 3 lira 50 kuruş ila 5 lira 50 kuruşa satılan kıvırcık marul ise marketlerde 7 TL. Halde 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan nane ortalama 4 TL’ye satılırken bazı marketlerde 8 TL’yi buluyor.Tere ve roka 3 lira 50 kuruşHal fiyatı 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan roka ve hal fiyatı 90 kuruş ila 2 lira 80 kuruş arasında değişen terenin fiyatı marketlere göre 3 lira 50 kuruş ila 5 TL arasında değişiyor. Yeşilliklerin yanı sıra diğer meyve ve sebzelerde de artış gözleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/tmoda-ucuz-yag-sirasi-1053746799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053752685_0:0:900:674_1920x0_80_0_0_356f1993f503b44c6419feb87f1ab550.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, gıda fiyatları, zam, maydanoz, marul, kıvırcık marul, alışveriş, enflasyon, fahiş fiyat

Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor

17:01 11.02.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritYeşillik fiyatlarında artış sürüyor
Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı ve taze soğan gibi ürünlerin fiyatı arttı. 2021 sonunda 1 lira 50 kuruş civarına satılan ürünlerin fiyatı kış koşullarının etkisiyle hızlı bir şekilde yükseldi. Maydanozun fiyatı bazı marketlerde 6 lira 45 kuruşu buldu.
Soğuk havanın etkisi ve yeterince ürün bulunmaması nedeniyle özellikle salatalarda kullanılan yeşilliklerin fiyatlarında artış yaşandı. Zincir marketlerde fiyatlar daha da artıyor.
Ankara’da zincir marketlerde 2021 yılı sonunda 1 lira 50 kuruş civarında satılan maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı gibi yeşilliklerin fiyatları ortalama 4 TL’ye yükseldi. Bazı marketlerde bu ürünlerin fiyatı 6 lira 50 kuruş ila 7 TL’yi buldu.

Maydanoz 6.45 lira oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali’nde toptan olarak asgari 90 kuruş, azami 3 Lira 30 kuruştan satılan maydanoz zincir marketlerde ortalama 4 TL’den satılıyor. Bazı marketlerde maydanoz 6 lira 45 kuruşa satılıyor. Halde asgari 1 lira, azami 5 lira 50 kuruştan satılan dereotu ise marketlerde ortalama 5 TL’den satıyor. Bazı marketlerde ise bu rakam 8 TL’yi buluyor.

Yeşil soğan 24 TL

Yeşil soğanın kilo fiyatı halde asgari 13 azami 20 TL olan yeşil soğan marketlerde 24 TL’den satılırken, halde 3 lira 50 kuruş ila 5 lira 50 kuruşa satılan kıvırcık marul ise marketlerde 7 TL. Halde 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan nane ortalama 4 TL’ye satılırken bazı marketlerde 8 TL’yi buluyor.

Tere ve roka 3 lira 50 kuruş

Hal fiyatı 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan roka ve hal fiyatı 90 kuruş ila 2 lira 80 kuruş arasında değişen terenin fiyatı marketlere göre 3 lira 50 kuruş ila 5 TL arasında değişiyor. Yeşilliklerin yanı sıra diğer meyve ve sebzelerde de artış gözleniyor.
TMO'da ucuz yağ sırası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
EKONOMİ
TMO'da ucuz yağ sırası
15:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала