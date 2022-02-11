https://tr.sputniknews.com/20220211/yesillik-fiyatlarinda-artis-suruyor-1053752855.html

Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor

Yeşillik fiyatlarında artış sürüyor

Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı ve taze soğan gibi ürünlerin fiyatı arttı. 2021 sonunda 1 lira 50 kuruş civarına satılan ürünlerin fiyatı kış... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T17:01+0300

2022-02-11T17:01+0300

2022-02-11T17:01+0300

ekonomi

ekonomi

gıda fiyatları

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Soğuk havanın etkisi ve yeterince ürün bulunmaması nedeniyle özellikle salatalarda kullanılan yeşilliklerin fiyatlarında artış yaşandı. Zincir marketlerde fiyatlar daha da artıyor.Ankara’da zincir marketlerde 2021 yılı sonunda 1 lira 50 kuruş civarında satılan maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı gibi yeşilliklerin fiyatları ortalama 4 TL’ye yükseldi. Bazı marketlerde bu ürünlerin fiyatı 6 lira 50 kuruş ila 7 TL’yi buldu.Maydanoz 6.45 lira olduAnkara Büyükşehir Belediyesi Hali’nde toptan olarak asgari 90 kuruş, azami 3 Lira 30 kuruştan satılan maydanoz zincir marketlerde ortalama 4 TL’den satılıyor. Bazı marketlerde maydanoz 6 lira 45 kuruşa satılıyor. Halde asgari 1 lira, azami 5 lira 50 kuruştan satılan dereotu ise marketlerde ortalama 5 TL’den satıyor. Bazı marketlerde ise bu rakam 8 TL’yi buluyor.Yeşil soğan 24 TLYeşil soğanın kilo fiyatı halde asgari 13 azami 20 TL olan yeşil soğan marketlerde 24 TL’den satılırken, halde 3 lira 50 kuruş ila 5 lira 50 kuruşa satılan kıvırcık marul ise marketlerde 7 TL. Halde 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan nane ortalama 4 TL’ye satılırken bazı marketlerde 8 TL’yi buluyor.Tere ve roka 3 lira 50 kuruşHal fiyatı 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan roka ve hal fiyatı 90 kuruş ila 2 lira 80 kuruş arasında değişen terenin fiyatı marketlere göre 3 lira 50 kuruş ila 5 TL arasında değişiyor. Yeşilliklerin yanı sıra diğer meyve ve sebzelerde de artış gözleniyor.

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ekonomi, gıda fiyatları, zam, maydanoz, marul, kıvırcık marul, alışveriş, enflasyon, fahiş fiyat