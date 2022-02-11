https://tr.sputniknews.com/20220211/yilin-ilk-ayinin-trafik-bilancosu-38-bin-kaza-148-can-kaybi-1053733884.html

Yılın ilk ayının trafik bilançosu: 38 bin kaza, 148 can kaybı

Yılın ilk ayının trafik bilançosu: 38 bin kaza, 148 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, yeni yılın ilk ayında yurt genelinde 118’i ölümlü, 12 bin 181’i yaralanmalı toplam 37 bin 380 trafik... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T10:32+0300

2022-02-11T10:32+0300

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türkiye

kaza

trafik

trafik kazası

rapor

emniyet genel müdürlüğü (egm)

bilanço

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili verileri paylaştı.Geçen ay Türkiye genelinde 118’i ölümlü, 12 bin 181'i yaralanmalı, 25 bin 531’i hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 830 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 142 kişi yaralanırken, 148 kişi de hayatını kaybetti.İstanbul'daki kazalarda 18 kişi öldüOcak ayında en çok kaza yaşanan il, yine İstanbul oldu. Bin 546 kazanın yaşandığı mega kentte 18 kişi hayatını kaybetti, 1999 kişi de yaralandı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza ile Tunceli, 7 kaza ile Bayburt, 11 kaza ile Ardahan oldu. Ocak ayında, 14 bin 598'i 'alkollü araç kullanmak’ suçundan toplam 1 milyon 327 bin 947 trafik cezası uygulanırken, 85 bin 529 araç ise trafikten menedildi.Aralık ayı kazaları da paylaşıldıEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.En sık yapılan sürücü hatalarıTrafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında 2 bin 422 kişi hayatını kaybetmiş, 276 bin 935 bin kişi de yaralanmıştı.

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kaza, trafik, trafik kazası, rapor, emniyet genel müdürlüğü (egm), bilanço