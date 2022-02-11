https://tr.sputniknews.com/20220211/yks-basvurulari-bugun-basliyor-1053735235.html

YKS başvuruları başladı

YKS başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başladı, 7 Mart'ta... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:05+0300

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2022-02-11T11:07+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

sınav

öğrenci

üniversite

lise

türkiye

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Üniversite sınavları için geri sayım başladı. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.HES kodu zorunluSınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

https://tr.sputniknews.com/20211213/yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-18-19-haziran-tarihlerinde-gerceklestirilecek-1051709509.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, öğrenci, üniversite, lise, türkiye