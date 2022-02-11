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YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başladı, 7 Mart'ta... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:05+0300
2022-02-11T11:05+0300
2022-02-11T11:07+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
sınav
öğrenci
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lise
türkiye
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Üniversite sınavları için geri sayım başladı. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.HES kodu zorunluSınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.
https://tr.sputniknews.com/20211213/yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-18-19-haziran-tarihlerinde-gerceklestirilecek-1051709509.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav, öğrenci, üniversite, lise, türkiye
YKS başvuruları başladı 11:05 11.02.2022 (güncellendi: 11:07 11.02.2022) Abone ol
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başladı, 7 Mart'ta sona erecek.
Üniversite sınavları için geri sayım başladı. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden
ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. HES kodu zorunlu
Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.
Yeni kimlik kartı ve
e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.
Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, '
Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.