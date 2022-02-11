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https://tr.sputniknews.com/20220211/yolcu-otobusu-ile-2-tirin-karistigi-kazada-1-kisi-oldu-13-yolcu-yaralandi-1053726967.html
Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı
Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı
Sivas'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı. Otobüs şoförü Ziya Ada hayatını kaybederken, 13 yolcu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T01:25+0300
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türkiye
sivas
tir
kaza
yolcu
otobüs
ziya ada
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında meydana geldi.Kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AIJ 315 TIR kayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Ziya Ada yönetimindeki içerisinde 13 yolcusu bulunan Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Yolcu otobüsüne ise arkadan gelen 34 CGG 457 TIR çarptı.Kazayı görenler durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada otobüs şoförü Ziya Ada'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Otobüste bulunan ve yaralanan 13 yolcu ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla soruşturma başlatıldı
türkiye
sivas
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sivas, tir, kaza, yolcu, otobüs, ziya ada

Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı

01:25 11.02.2022 (güncellendi: 01:28 11.02.2022)
© DHAYolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı
Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Sivas'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı. Otobüs şoförü Ziya Ada hayatını kaybederken, 13 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında meydana geldi.
Kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AIJ 315 TIR kayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Ziya Ada yönetimindeki içerisinde 13 yolcusu bulunan Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Yolcu otobüsüne ise arkadan gelen 34 CGG 457 TIR çarptı.
Kazayı görenler durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada otobüs şoförü Ziya Ada'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüste bulunan ve yaralanan 13 yolcu ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla soruşturma başlatıldı
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