https://tr.sputniknews.com/20220211/yolcu-otobusu-ile-2-tirin-karistigi-kazada-1-kisi-oldu-13-yolcu-yaralandi-1053726967.html

Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı

Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı

Sivas'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı. Otobüs şoförü Ziya Ada hayatını kaybederken, 13 yolcu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sivas

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kaza

yolcu

otobüs

ziya ada

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında meydana geldi.Kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AIJ 315 TIR kayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Ziya Ada yönetimindeki içerisinde 13 yolcusu bulunan Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Yolcu otobüsüne ise arkadan gelen 34 CGG 457 TIR çarptı.Kazayı görenler durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada otobüs şoförü Ziya Ada'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Otobüste bulunan ve yaralanan 13 yolcu ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla soruşturma başlatıldı

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sivas, tir, kaza, yolcu, otobüs, ziya ada