https://tr.sputniknews.com/20220211/yunanistan-disislerinden-cavusogluna-yanit-uluslararasi-hukukun-temel-ilkeleriyle-bagdasmiyor-1053731749.html

Yunanistan Dışişleri'nden Çavuşoğlu'na yanıt: Uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor

Yunanistan Dışişleri'nden Çavuşoğlu'na yanıt: Uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor

Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu'na yanıt veren Yunanistan "Bu suçlamalar uluslararası hukukun... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T09:57+0300

2022-02-11T09:57+0300

2022-02-11T09:57+0300

yunanistan

ege denizi

mevlüt çavuşoğlu

silahsızlanma

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için BM’ye iki mektup gönderdiğini hatırlatıp bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris barış anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi. Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi. BM'den Türkiye'nin mektubuna herhangi bir yanıt gelmemesi ve Yunanistan'ın ihlale devam etmesi halinde Türkiye'nin adaların egemenliğini tartışmaya açıp açmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Elbette başlatacağız. Bu anlaşmaların tarafları var. Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması... Uluslararası platformda bu tartışmayı tabii ki başlatacağız" diye konuştu. Bu açıklamalara Yunanistan’dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, Türkiye’nin talebinin mantığa sığmadığını söyledi. Gazetecilere konuşan ve “Suçlamaları tamamıyla reddediyoruz” diyen Papaioannou, “Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakla kalmıyor, aynı zamanda mantığa da aykırı. Yunanistan’ın bu konudaki tavrı birçok kez ve açık şekilde dile getirilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu meseleyle ilgili BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderdiklerini söyleyen Papaioannou, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığığının sınırlandırılmasına ilişkin itirazlarını da reddetti.

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yunanistan, ege denizi, mevlüt çavuşoğlu, silahsızlanma