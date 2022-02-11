https://tr.sputniknews.com/20220211/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzukleri-dizisinden-ilk-bakis-fotograflari-yayinlandi--1053735419.html

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden ilk bakış fotoğrafları yayınlandı

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden ilk bakış fotoğrafları yayınlandı

Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni görseller heyecanı iyiden iyiye artırırken Orta Dünya'nın ilk... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:31+0300

2022-02-11T11:31+0300

2022-02-11T11:31+0300

yüzüklerin efendisi

j. r. r. tolkien

amazon

dizi

super bowl

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053736746_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e90c19cede52c5489f95af3c1eb71c8.jpg

Merakla beklenen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisi için ilk görseller yayınlandı. Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak dizi için yakın zamanda yayınlanan karakter posterleri sonrası, karakterlerin yüzlerinin de göründüğü ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Kayıp Rıhtım’ın aktardığına göre Orta Dünya’nın ikonik karakterleri Elrond, Galadriel ve Durin gibi isimler yeni görseller ile ortaya çıkarken dizi için yaratılan bazı yeni karakterlerin ilk bakış fotoğrafları da paylaşıldı. J.J.R. Tolkien’in sevilen roman serisi daha önce beyaz perdede iki üçlemeyle hayat bulmuştu. Şimdi de Amazon Prime’ın Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nın anlatılmamış hikâyesine odaklanacak. 2017’deki bu yana prodüksiyonu devam eden ve dev şirketin 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı yapım yaklaşık altı ay sonra yayınlanmaya başlayacak. Amazon, bu pazar günü Super Bowl etkinliği sırasında da dizinin ilk fragmanını yayınlayacak.Yapımcılardan 'Siyah elf olur mu?' tepkilerine yanıt: Tolkien herkes içinÖte yandan Ismael Cruz Cordova tarafından canlandırılan ‘Arondir’ adlı elf karakterinin siyah olması bir kesimin tepkisini çekerken dizinin yapımcılarından Lindsey Weber, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada, “Bir Tolkien uyarlamasında dünyayı aslında olduğu gibi göstermekten daha doğal bir şey yok. Tolkien herkes için. Onun hikayelerinde, kurgusal ırkların en iyi işi kendi kültürlerinin izolasyonundan çıkıp bir araya geldiklerinde çıkardıklarını görüyoruz” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yüzüklerin efendisi, j. r. r. tolkien, amazon, dizi, super bowl, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri