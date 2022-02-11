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'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden ilk bakış fotoğrafları yayınlandı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden ilk bakış fotoğrafları yayınlandı
Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni görseller heyecanı iyiden iyiye artırırken Orta Dünya'nın ilk... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:31+0300
2022-02-11T11:31+0300
yüzüklerin efendisi
j. r. r. tolkien
amazon
dizi
super bowl
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
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Merakla beklenen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisi için ilk görseller yayınlandı. Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak dizi için yakın zamanda yayınlanan karakter posterleri sonrası, karakterlerin yüzlerinin de göründüğü ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Kayıp Rıhtım’ın aktardığına göre Orta Dünya’nın ikonik karakterleri Elrond, Galadriel ve Durin gibi isimler yeni görseller ile ortaya çıkarken dizi için yaratılan bazı yeni karakterlerin ilk bakış fotoğrafları da paylaşıldı. J.J.R. Tolkien’in sevilen roman serisi daha önce beyaz perdede iki üçlemeyle hayat bulmuştu. Şimdi de Amazon Prime’ın Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nın anlatılmamış hikâyesine odaklanacak. 2017’deki bu yana prodüksiyonu devam eden ve dev şirketin 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı yapım yaklaşık altı ay sonra yayınlanmaya başlayacak. Amazon, bu pazar günü Super Bowl etkinliği sırasında da dizinin ilk fragmanını yayınlayacak.Yapımcılardan 'Siyah elf olur mu?' tepkilerine yanıt: Tolkien herkes içinÖte yandan Ismael Cruz Cordova tarafından canlandırılan ‘Arondir’ adlı elf karakterinin siyah olması bir kesimin tepkisini çekerken dizinin yapımcılarından Lindsey Weber, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada, “Bir Tolkien uyarlamasında dünyayı aslında olduğu gibi göstermekten daha doğal bir şey yok. Tolkien herkes için. Onun hikayelerinde, kurgusal ırkların en iyi işi kendi kültürlerinin izolasyonundan çıkıp bir araya geldiklerinde çıkardıklarını görüyoruz” dedi.
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yüzüklerin efendisi, j. r. r. tolkien, amazon, dizi, super bowl, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden ilk bakış fotoğrafları yayınlandı

11:31 11.02.2022
© AP Photo / Charles KrupaYüzüklerin Efendisi
Yüzüklerin Efendisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Charles Krupa
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Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni görseller heyecanı iyiden iyiye artırırken Orta Dünya'nın ilk siyah elf karakterine eleştirilere dizinin yapımcılarından yanıt geldi.
Merakla beklenen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisi için ilk görseller yayınlandı. Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak dizi için yakın zamanda yayınlanan karakter posterleri sonrası, karakterlerin yüzlerinin de göründüğü ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
Kayıp Rıhtım’ın aktardığına göre Orta Dünya’nın ikonik karakterleri Elrond, Galadriel ve Durin gibi isimler yeni görseller ile ortaya çıkarken dizi için yaratılan bazı yeni karakterlerin ilk bakış fotoğrafları da paylaşıldı.
J.J.R. Tolkien’in sevilen roman serisi daha önce beyaz perdede iki üçlemeyle hayat bulmuştu. Şimdi de Amazon Prime’ın Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nın anlatılmamış hikâyesine odaklanacak.
2017’deki bu yana prodüksiyonu devam eden ve dev şirketin 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı yapım yaklaşık altı ay sonra yayınlanmaya başlayacak. Amazon, bu pazar günü Super Bowl etkinliği sırasında da dizinin ilk fragmanını yayınlayacak.

Yapımcılardan 'Siyah elf olur mu?' tepkilerine yanıt: Tolkien herkes için

Öte yandan Ismael Cruz Cordova tarafından canlandırılan ‘Arondir’ adlı elf karakterinin siyah olması bir kesimin tepkisini çekerken dizinin yapımcılarından Lindsey Weber, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada, “Bir Tolkien uyarlamasında dünyayı aslında olduğu gibi göstermekten daha doğal bir şey yok. Tolkien herkes için. Onun hikayelerinde, kurgusal ırkların en iyi işi kendi kültürlerinin izolasyonundan çıkıp bir araya geldiklerinde çıkardıklarını görüyoruz” dedi.
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