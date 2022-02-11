Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220211/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1053747051.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:01+0300
spor
ziraat türkiye kupası
beşiktaş
kupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051939679_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_01777911721c601c407eaa6fb5fa7f5e.jpg
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şöyle;Trabzonspor - AntalyasporSivasspor - Fatih KaragümrükBeşiktaş - Yukatel KayserisporAlanyaspor - Gaziantep FK
https://tr.sputniknews.com/20220208/super-lig-icin-8-yayincidan-teklif--1053599054.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051939679_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_59267475faf413ba612c9614e2884ea9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ziraat türkiye kupası, beşiktaş, kupa
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Trabzonspor - Antalyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Alanyaspor - Gaziantep FK