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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T15:01+0300
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spor
ziraat türkiye kupası
beşiktaş
kupa
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Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şöyle;Trabzonspor - AntalyasporSivasspor - Fatih KaragümrükBeşiktaş - Yukatel KayserisporAlanyaspor - Gaziantep FK
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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, kupa

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

15:01 11.02.2022
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Eşleşmeler şöyle;
Trabzonspor - Antalyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Alanyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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