https://tr.sputniknews.com/20220211/zurafa-sokakin-kulturel-donusumu-icin-ilk-fiziki-adim-atildi-1053743067.html

Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı

Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı

Beyoğlu’nda pandemi nedeniyle kapatılan genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak için ilk fiziki adım atıldı. Sokakta bulunan 4 binanın yıkımına başlandı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:49+0300

2022-02-11T13:49+0300

2022-02-11T13:49+0300

yaşam

zürafa sokak

beyoğlu

genelev

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Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için ilk adım atıldı. Bu kapsamda kullanılmayacak 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak’ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı geçen günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.Fiziki dönüşümün bugün başlatıldığını belirten Yıldız, "Toplantıda aldığımız ilk karar bu alanın fiziki dönüşümünün başlatılmasıydı. Yıkılan binalar farklı maliklere ait. Belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak” dedi.Yıkım sürecinin çok kolay olmayacağını aktaran Yıldız, "Belediye dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor. Bizim ön görümüz buranın bir Kültür ve Sanat Sokağı haline dönüştürülmesidir. Hak sahipleri malları üzerinde dişlediği gibi tasarrufta bulunacaklardır. Dar sokak oldukları için büyük iş makinalarının buraya girmese kolay olmayacak" diye konuştu.Kültür ve sanat fonksiyonu konusunda herhangi bir farklılık ön görmediklerini söyleyen Yıldız, "Hak sahipleri inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. Maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/zurafa-sokak-haftaya-yikiliyor-sokagi-dunya-markasi-haline-getirecegiz-1053483220.html

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zürafa sokak, beyoğlu, genelev