Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220211/zurafa-sokakin-kulturel-donusumu-icin-ilk-fiziki-adim-atildi-1053743067.html
Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı
Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı
Beyoğlu’nda pandemi nedeniyle kapatılan genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak için ilk fiziki adım atıldı. Sokakta bulunan 4 binanın yıkımına başlandı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:49+0300
2022-02-11T13:49+0300
yaşam
zürafa sokak
beyoğlu
genelev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053743399_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_2ec4e4c54802bc05265f3b2d55f15a02.jpg
Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için ilk adım atıldı. Bu kapsamda kullanılmayacak 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak’ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı geçen günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.Fiziki dönüşümün bugün başlatıldığını belirten Yıldız, "Toplantıda aldığımız ilk karar bu alanın fiziki dönüşümünün başlatılmasıydı. Yıkılan binalar farklı maliklere ait. Belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak” dedi.Yıkım sürecinin çok kolay olmayacağını aktaran Yıldız, "Belediye dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor. Bizim ön görümüz buranın bir Kültür ve Sanat Sokağı haline dönüştürülmesidir. Hak sahipleri malları üzerinde dişlediği gibi tasarrufta bulunacaklardır. Dar sokak oldukları için büyük iş makinalarının buraya girmese kolay olmayacak" diye konuştu.Kültür ve sanat fonksiyonu konusunda herhangi bir farklılık ön görmediklerini söyleyen Yıldız, "Hak sahipleri inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. Maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/zurafa-sokak-haftaya-yikiliyor-sokagi-dunya-markasi-haline-getirecegiz-1053483220.html
zürafa sokak
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053743399_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_8ef2e017c051a268c7146ffcf926c0de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zürafa sokak, beyoğlu, genelev

Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı

13:49 11.02.2022
© DHAZürafa Sokak
Zürafa Sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
Abone ol
Beyoğlu’nda pandemi nedeniyle kapatılan genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak için ilk fiziki adım atıldı. Sokakta bulunan 4 binanın yıkımına başlandı.
Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için ilk adım atıldı. Bu kapsamda kullanılmayacak 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Zürafa Sokak
Zürafa Sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Zürafa Sokak
Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak’ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı geçen günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.
© DHAZürafa Sokak
Zürafa Sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Zürafa Sokak
© DHA
Fiziki dönüşümün bugün başlatıldığını belirten Yıldız, "Toplantıda aldığımız ilk karar bu alanın fiziki dönüşümünün başlatılmasıydı. Yıkılan binalar farklı maliklere ait. Belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak” dedi.
Zürafa Sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor: 'Sokağı dünya markası haline getireceğiz'
4 Şubat, 18:49
Yıkım sürecinin çok kolay olmayacağını aktaran Yıldız, "Belediye dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor. Bizim ön görümüz buranın bir Kültür ve Sanat Sokağı haline dönüştürülmesidir. Hak sahipleri malları üzerinde dişlediği gibi tasarrufta bulunacaklardır. Dar sokak oldukları için büyük iş makinalarının buraya girmese kolay olmayacak" diye konuştu.
Zürafa Sokak
Zürafa Sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Zürafa Sokak
Kültür ve sanat fonksiyonu konusunda herhangi bir farklılık ön görmediklerini söyleyen Yıldız, "Hak sahipleri inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. Maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала