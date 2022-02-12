https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html

ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi

ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi

ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:30+0300

2022-02-12T17:30+0300

2022-02-12T17:30+0300

ukrayna krizi

abd dışişleri bakanlığı

diplomat

ukrayna

rusya

büyükelçilik

abd'nin kiev büyükelçiliği

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ABD Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiye-disislerinden-ukraynanin-dogusuna-mecbur-kalmadikca-seyahat-etmekten-kacinma-tavsiyesi-1053776140.html

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abd dışişleri bakanlığı, diplomat, ukrayna, rusya, büyükelçilik, abd'nin kiev büyükelçiliği