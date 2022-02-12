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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi
ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi
ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:30+0300
2022-02-12T17:30+0300
ukrayna krizi
abd dışişleri bakanlığı
diplomat
ukrayna
rusya
büyükelçilik
abd'nin kiev büyükelçiliği
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ABD Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiye-disislerinden-ukraynanin-dogusuna-mecbur-kalmadikca-seyahat-etmekten-kacinma-tavsiyesi-1053776140.html
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abd dışişleri bakanlığı, diplomat, ukrayna, rusya, büyükelçilik, abd'nin kiev büyükelçiliği

ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi

17:30 12.02.2022
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı.
ABD Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.
Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Ukrayna krizi
Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi
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