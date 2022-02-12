https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi
ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi
ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:30+0300
2022-02-12T17:30+0300
2022-02-12T17:30+0300
ukrayna krizi
abd dışişleri bakanlığı
diplomat
ukrayna
rusya
büyükelçilik
abd'nin kiev büyükelçiliği
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ABD Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiye-disislerinden-ukraynanin-dogusuna-mecbur-kalmadikca-seyahat-etmekten-kacinma-tavsiyesi-1053776140.html
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abd dışişleri bakanlığı, diplomat, ukrayna, rusya, büyükelçilik, abd'nin kiev büyükelçiliği
ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi
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ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı.
ABD Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.
Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.