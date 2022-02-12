https://tr.sputniknews.com/20220212/abdde-senato-adayi-demokrat-konfederasyon-bayragini-yakti-1053773058.html

ABD'de Senato adayı Demokrat, Konfederasyon bayrağını yaktı

ABD'de Senato adayı Demokrat, Konfederasyon bayrağını yaktı

ABD yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'da güney eyaleti Louisiana'yı temsil etmek için Demokrat Parti'den aday olan Gary Chambers, yeni kampanya... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T13:26+0300

2022-02-12T13:26+0300

2022-02-12T13:26+0300

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Daha önce 'esrar konusundaki olumsuz algıyı yenmek' amacıyla esrar içtiği bir reklam yayınlayan Chambers, yeni kampanya reklamında da siyah Amerikalıların maruz kalmaya devam ettiği ayrımcılıktan söz etti.T24'ün haberine göre reklamda Chambers, "Jim Crow aslında hiç gitmedi. Konfederasyon'un kalıntıları hala burada" diyor. Jim Crow Yasaları, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ABD'nin güneyinde ırksal ayrımcılığa imkan veren yasalardı.Kampanya reklamında Chambers'ın Amerika Konfedere Devletleri bayrağını önce bir çamaşır ipine astığı; daha sonra da üzerine benzin döktükten sonra yaktığı görülüyor.Bu sırada bazı istatistikler de paylaşan Chambers, "Her 13 siyah Amerikalıdan birinin oy verme hakkı bulunmuyor, her 9 siyah Amerikalıdan birinin sağlık sigortası yok, her 3 siyah Amerikalı çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

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abd, konfederasyon, konfederasyon bayrağı, irkçı