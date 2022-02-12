https://tr.sputniknews.com/20220212/ahmet-hakan-faturalari-kabarmasiyla-birlikte-hepimiz-birer-ahmet-necdet-sezere-donustuk-1053770754.html

Ahmet Hakan: Faturaların kabarmasıyla birlikte hepimiz birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük

Ahmet Hakan: Faturaların kabarmasıyla birlikte hepimiz birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte gelen yüzde 50 ve yüzde 125’lik zamlarla ilgili olarak... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T09:48+0300

2022-02-12T09:48+0300

2022-02-12T09:48+0300

türkiye

ahmet hakan

ahmet necdet sezer

israf

elektrik

elektrik zammı

elektrik faturası

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürmesiyle dalga geçildiğini hatırlattığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:"Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla. 'Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor' falan diye. Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte... Hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük. İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu."Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu."

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ahmet hakan, ahmet necdet sezer, israf, elektrik, elektrik zammı, elektrik faturası