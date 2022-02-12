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https://tr.sputniknews.com/20220212/ahmet-hakan-faturalari-kabarmasiyla-birlikte-hepimiz-birer-ahmet-necdet-sezere-donustuk-1053770754.html
Ahmet Hakan: Faturaların kabarmasıyla birlikte hepimiz birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük
Ahmet Hakan: Faturaların kabarmasıyla birlikte hepimiz birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte gelen yüzde 50 ve yüzde 125’lik zamlarla ilgili olarak... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T09:48+0300
2022-02-12T09:48+0300
türkiye
ahmet hakan
ahmet necdet sezer
israf
elektrik
elektrik zammı
elektrik faturası
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürmesiyle dalga geçildiğini hatırlattığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:"Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla. 'Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor' falan diye. Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte... Hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük. İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu."Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu."
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ahmet hakan, ahmet necdet sezer, israf, elektrik, elektrik zammı, elektrik faturası

Ahmet Hakan: Faturaların kabarmasıyla birlikte hepimiz birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük

09:48 12.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte gelen yüzde 50 ve yüzde 125’lik zamlarla ilgili olarak, “Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük” dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürmesiyle dalga geçildiğini hatırlattığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla. 'Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor' falan diye. Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte... Hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük. İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu."
Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu."
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