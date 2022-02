Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlarına çağrı: Kısa sürede Ukrayna’yı terk edin

'Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız'

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi. Almanya’nın vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya’nın her an 'Ukrayna’yı işgal etmeye başlayabileceği' uyarısı sonrası geldi.