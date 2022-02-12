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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/avrupa-birligi-ukraynadaki-diplomatik-misyonlarimiz-kapanmiyor-1053780165.html
Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor
Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T21:25+0300
2022-02-12T21:25+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
josep borrell
diplomatik misyon
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi bağlamında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-birincil-oncelikli-olanlar-haric-diplomatlarini-ukraynadan-cekiyor-1053764878.html
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avrupa birliği, ukrayna, josep borrell, diplomatik misyon

Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

21:25 12.02.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi bağlamında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.
Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Ukrayna krizi
Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor
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