https://tr.sputniknews.com/20220212/avrupa-birligi-ukraynadaki-diplomatik-misyonlarimiz-kapanmiyor-1053780165.html

Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T21:25+0300

2022-02-12T21:25+0300

2022-02-12T21:25+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

josep borrell

diplomatik misyon

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi bağlamında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-birincil-oncelikli-olanlar-haric-diplomatlarini-ukraynadan-cekiyor-1053764878.html

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avrupa birliği, ukrayna, josep borrell, diplomatik misyon