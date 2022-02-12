Avrupa Birliği: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi bağlamında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB adına yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi bağlamında eylemlerini üye ülkelerle koordine ettiklerini belirtti.
Borrell, "Diplomatik misyonlarımız kapanmıyor. Misyonlarımız Kiev'de kalmaya, AB vatandaşlarını desteklemek ve Ukrayna makamlarıyla koordinasyonu yürütmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.