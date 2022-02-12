Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/bae-ve-kuveyt-vatandaslarina-ukrayna-seyahatlerini-erteleme-cagrisi-yapti-1053773905.html
BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı
BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T14:29+0300
2022-02-12T14:29+0300
ukrayna krizi
kuveyt
bae
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1109a89aa37af95faf523a9fb9330ae8.jpg
Konuyla ilgili Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki BAE Büyükelçiliği ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.BAE Kiev Büyükelçiliği açıklamasında, Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırarak, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını ve seyahatlerini ertelemelerini istedi.Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.
kuveyt
bae
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752030_125:0:773:486_1920x0_80_0_0_48d6f7af676297ec97fe38e99a4239fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuveyt, bae, ukrayna

BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı

14:29 12.02.2022
© AAKuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek
Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki BAE Büyükelçiliği ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
BAE Kiev Büyükelçiliği açıklamasında, Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırarak, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını ve seyahatlerini ertelemelerini istedi.
Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала