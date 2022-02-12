https://tr.sputniknews.com/20220212/bahreyn-grand-prixsi-2036ya-kadar-formula-1de-1053769486.html

Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T03:59+0300

2022-02-12T03:59+0300

2022-02-12T03:59+0300

spor

formula 1

bahreyn

grand prix

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Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html

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