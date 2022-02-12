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SPOR
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https://tr.sputniknews.com/20220212/bahreyn-grand-prixsi-2036ya-kadar-formula-1de-1053769486.html
Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de
Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de
Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T03:59+0300
2022-02-12T03:59+0300
2022-02-12T03:59+0300
spor
formula 1
bahreyn
grand prix
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Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html
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formula 1, bahreyn, grand prix
Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de Abone ol
Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.
Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.