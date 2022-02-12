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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-cavusoglu-rusyaisgale-kalkisirsa-dogru-olmaz-1053778163.html
Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor
Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T19:12+0300
2022-02-12T19:33+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamada bulundu.Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" diyerek, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor

19:12 12.02.2022 (güncellendi: 19:33 12.02.2022)
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" diyerek, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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