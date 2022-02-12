Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamada bulundu.Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" diyerek, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" diyerek, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.