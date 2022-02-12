https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-cavusoglu-rusyaisgale-kalkisirsa-dogru-olmaz-1053778163.html

Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor

Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T19:12+0300

2022-02-12T19:12+0300

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mevlüt çavuşoğlu

ukrayna krizi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamada bulundu.Çavuşoğlu, “Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" diyerek, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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mevlüt çavuşoğlu