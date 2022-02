https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-karaismailoglu-muhalefet-ile-mahkemede-hesaplasacagiz-1053773740.html

Bakan Karaismailoğlu: Muhalefet ile mahkemede hesaplaşacağız

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ana muhalelefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı... 12.02.2022

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için Bursa'ya geldi. Bursa Emek Yüksek Hızlı Tren Gar - Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren projesi için Mudanya yolundaki hızlı tren üst yapı şantiyesinde saha incelemelerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir basın açıklaması yaptı.Raylı sistemler, özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu ortadan kaldırmada en etkili ve en çevreci yollardan biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "20 yılda Türkiye’nin raylı sistem altyapısında milletimize sağladığımız konforu ve güveni her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak, heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye’yi yabancılara şikâyet edenler dar zihniyetler Bursa’daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktılar. Arkamda gördüğünüz ekranlarda hem hızlı tren hattımızın Yenişehir tünel şantiyesinden hem de Emek HT-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattımızın metro şantiyesinden anlık görüntüler izliyorsunuz. Görüldüğü üzere bizler işimizde gücümüzdeyiz. Ancak, ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk. Aklı sıra milletimizi yalanları ile kaldıracaklarını sandılar. Yok öyle çamur at izi kalsın. Bizler kendilerine gereken cevapları verdik. Mahkemede de hesaplaşacağız. Tamamen gerçekdışı ve iftira niteliğindeki yalan bilgilerle kendilerini aziz milletimiz önünde rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yaptılar. Bizler işin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık" ifadelerini kullandı. "Yani, 106 kilometrelik ilk İhale 201 kilometreye çıktı. Üstelik iki ihale arasında 29 aylık süre farkı var. 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da projeye ilave edildi. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur" diyerek eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Araştırmadan bir yalanın üzerine atlarsanız bu şekilde milleti de kendinize güldürürsünüz. Ülkemizin hayrına her işe karşı duran yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi yargıda ve aziz milletimizin vicdanında da mahkum olacaktır. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. İki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi anlıyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve iradeyi Türkiye’yi emin adımlarla 2023, 2050 ve 2071 e taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, yani AK Parti kadroları diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar; yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar" dedi.

