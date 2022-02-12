https://tr.sputniknews.com/20220212/batinin-rusyaya-yonelik-tehditleri-artarken-petrol-fiyatlari-yukselise-gecti-1053766022.html

Batı'nın Rusya'ya yönelik tehditleri artarken petrol fiyatları yükselişe geçti

Batı'nın Rusya'ya yönelik tehditleri artarken petrol fiyatları yükselişe geçti

Ukrayna krizi bağlamında Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen tehditler, petrol fiyatlarını 7 yılın zirvesine taşıdı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T00:25+0300

2022-02-12T00:25+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

petrol fiyatları

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Petrol fiyatları, artan tansiyonun ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi.Brent petrolün varili, bugün saat 22.08 itibarıyla yüzde 3.5 artışla 94.59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4 yükselişle 93.5 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA'nın ocak ayına ilişkin 'Petrol Piyasası Raporu'nda, küresel petrol talebinin 2022'de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.Altın fiyatları artıyorÖte yandan altın fiyatları ise artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösterdi.Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 1,33 artarak 1.860 dolar seviyesine yükseldi.ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7.5 artarak beklentileri geride bırakırken söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etmişti.Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) martta 50 baz puan faiz artırma ihtimali artmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/opecin-petrol-uretimi-ocak-ayinda-artti-1053728045.html

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