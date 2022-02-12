Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Bakanlıkan yapılan açıklamada “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.Kasım 2021’den bu yana Ukrayna’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarında gerilimin giderek artığına vurgu yapılan açıklamada, durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:“Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır.”Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da durumun kötüleşmesi halinde, vatandaşların zamanında tahliye edilebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu nedenle henüz geç olmadan ülkeyi terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarında bulunan vatandaşlarına ülkede durumun kötüleşmesi halinde tahliye konusunda zorluklar yaşanabileceği uyarısı yaparak, ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
Bakanlıkan yapılan açıklamada “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.
Kasım 2021’den bu yana Ukrayna’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarında gerilimin giderek artığına vurgu yapılan açıklamada, durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır.”
Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da durumun kötüleşmesi halinde, vatandaşların zamanında tahliye edilebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu nedenle henüz geç olmadan ülkeyi terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.