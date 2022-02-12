https://tr.sputniknews.com/20220212/belcika-vatandaslarindan-ukraynadan-ayrilmalarini-tavsiye-etti-1053772231.html

Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarında bulunan vatandaşlarına ülkede durumun kötüleşmesi halinde tahliye konusunda zorluklar yaşanabileceği uyarısı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T12:37+0300

2022-02-12T12:37+0300

2022-02-12T12:37+0300

ukrayna krizi

belçika

ukrayna

rusya

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Bakanlıkan yapılan açıklamada “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.Kasım 2021’den bu yana Ukrayna’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarında gerilimin giderek artığına vurgu yapılan açıklamada, durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:“Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır.”Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da durumun kötüleşmesi halinde, vatandaşların zamanında tahliye edilebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu nedenle henüz geç olmadan ülkeyi terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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