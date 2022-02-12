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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/belcika-vatandaslarindan-ukraynadan-ayrilmalarini-tavsiye-etti-1053772231.html
Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti
Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti
Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarında bulunan vatandaşlarına ülkede durumun kötüleşmesi halinde tahliye konusunda zorluklar yaşanabileceği uyarısı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T12:37+0300
2022-02-12T12:37+0300
ukrayna krizi
belçika
ukrayna
rusya
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Bakanlıkan yapılan açıklamada “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.Kasım 2021’den bu yana Ukrayna’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarında gerilimin giderek artığına vurgu yapılan açıklamada, durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:“Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır.”Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da durumun kötüleşmesi halinde, vatandaşların zamanında tahliye edilebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu nedenle henüz geç olmadan ülkeyi terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Belçika, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

12:37 12.02.2022
© AABelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarında bulunan vatandaşlarına ülkede durumun kötüleşmesi halinde tahliye konusunda zorluklar yaşanabileceği uyarısı yaparak, ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
Bakanlıkan yapılan açıklamada “Ukrayna’ya seyahat yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şu anda Ukrayna'da bulunan ve zorunluluğu olmayan vatandaşların ülkeyi terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.
Kasım 2021’den bu yana Ukrayna’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarında gerilimin giderek artığına vurgu yapılan açıklamada, durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
Durumun aniden kötüleşmesi halinde, Ukrayna'da telefon ve internet dahil olmak üzere iletişimin kesintiye uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumun havalimanlarının işleyişinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ve hava ulaşımını aksatabileceği unutulmamalıdır.”
Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da durumun kötüleşmesi halinde, vatandaşların zamanında tahliye edilebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu nedenle henüz geç olmadan ülkeyi terk etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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