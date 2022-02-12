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https://tr.sputniknews.com/20220212/bilecikte-17-yasindaki-uvey-kizina-cinsel-saldirida-bulunan-zanli-tutuklandi-1053768741.html
Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan ve polisin 3 günlük takibi sonucu saklandığı barakada yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkememce... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T03:01+0300
2022-02-12T03:01+0300
türkiye
bilecik
cinsel saldırı
gözaltı
tutuklama
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Bilecik'te 33 yaşındaki Fahrettin U., 17 yaşındaki üvey kızı E.E.'yi okuldan öğretmenine 'Doğum günümüz var' bahanesiyle aldı.Motosikletiyle çöplük yolundaki bir barakaya götürdüğü üvey kızına cinsel saldırıda bulunan Fahrettin U., daha sonra kaçtı.Olay sonrası genç kız kendi imkanlarıyla evine gelerek yaşanan durumu annesine anlattı. Annesinin durumu polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili özel bir ekip kurarken, zanlının motosikletiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyüne kaçtığını tespit etti.Cep telefonunun sim kartını atan şahıs, son olarak Bilecik merkeze bağlı Beyce köyünde tespit edildi.Ekipler köydeki ormanlık alandaki 15 bağ evini kontrol edilirken, şahıs en sonunda bağ evinde yakalandı.Polis sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve bir kaç suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü basın mensuplarının görüntü almaması için zanlıyı adliyenin arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220115/ev-temizligi-icin-cagirdigi-kadina-cinsel-saldirida-bulundu-1052767129.html
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bilecik, cinsel saldırı, gözaltı, tutuklama

Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

03:01 12.02.2022
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan ve polisin 3 günlük takibi sonucu saklandığı barakada yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkememce tutuklandı.
Bilecik'te 33 yaşındaki Fahrettin U., 17 yaşındaki üvey kızı E.E.'yi okuldan öğretmenine 'Doğum günümüz var' bahanesiyle aldı.
Motosikletiyle çöplük yolundaki bir barakaya götürdüğü üvey kızına cinsel saldırıda bulunan Fahrettin U., daha sonra kaçtı.
Olay sonrası genç kız kendi imkanlarıyla evine gelerek yaşanan durumu annesine anlattı. Annesinin durumu polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili özel bir ekip kurarken, zanlının motosikletiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyüne kaçtığını tespit etti.
Cep telefonunun sim kartını atan şahıs, son olarak Bilecik merkeze bağlı Beyce köyünde tespit edildi.
Ekipler köydeki ormanlık alandaki 15 bağ evini kontrol edilirken, şahıs en sonunda bağ evinde yakalandı.
Polis sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve bir kaç suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü basın mensuplarının görüntü almaması için zanlıyı adliyenin arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.
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