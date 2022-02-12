https://tr.sputniknews.com/20220212/bilecikte-17-yasindaki-uvey-kizina-cinsel-saldirida-bulunan-zanli-tutuklandi-1053768741.html

Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan ve polisin 3 günlük takibi sonucu saklandığı barakada yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkememce... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T03:01+0300

2022-02-12T03:01+0300

2022-02-12T03:01+0300

türkiye

bilecik

cinsel saldırı

gözaltı

tutuklama

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Bilecik'te 33 yaşındaki Fahrettin U., 17 yaşındaki üvey kızı E.E.'yi okuldan öğretmenine 'Doğum günümüz var' bahanesiyle aldı.Motosikletiyle çöplük yolundaki bir barakaya götürdüğü üvey kızına cinsel saldırıda bulunan Fahrettin U., daha sonra kaçtı.Olay sonrası genç kız kendi imkanlarıyla evine gelerek yaşanan durumu annesine anlattı. Annesinin durumu polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili özel bir ekip kurarken, zanlının motosikletiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyüne kaçtığını tespit etti.Cep telefonunun sim kartını atan şahıs, son olarak Bilecik merkeze bağlı Beyce köyünde tespit edildi.Ekipler köydeki ormanlık alandaki 15 bağ evini kontrol edilirken, şahıs en sonunda bağ evinde yakalandı.Polis sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve bir kaç suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü basın mensuplarının görüntü almaması için zanlıyı adliyenin arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220115/ev-temizligi-icin-cagirdigi-kadina-cinsel-saldirida-bulundu-1052767129.html

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bilecik, cinsel saldırı, gözaltı, tutuklama