https://tr.sputniknews.com/20220212/blinken-ukraynali-mevkidasi-kuleba-ile-gerilimin-azaltilmasini-gorustu-1053768227.html

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile gerilimin azaltılmasını görüştü

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile gerilimin azaltılmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'in Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, gerilimin azaltılması ve savunma... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T02:15+0300

2022-02-12T02:15+0300

2022-02-12T02:16+0300

ukrayna krizi

abd

antony blinken

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna

telefon görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'nın telefon görüşmesi yaparak mevcut krizi değerlendirdiklerini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan, Rusya'nın Ukrayna ve sınırlarında gerçekleştirdiği kışkırtmadan ve devam eden asker ve teçhizat yığılmasına karşı gerilimi azaltma, savunma ve caydırıcılık önlemlerini artırmaya yönelik küresel çabalar hakkında bilgi verdi" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, ayrıca Blinken'in ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelediği ve muhtemel bir 'Rus saldırısına' karşı hızlı, şiddetli ve ortaklaşa yanıt verileceğinin altını çizdiği aktarıldı.'Kararlı adımlar atmaya hazırız'Bununla birlikte Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptım. Rusya'dan gelen tehditlere ortak bir yanıt verilmesini görüştük" dedi.Kuleba, "ABD, güvenlik yardımının yanı sıra Ukrayna'ya ekonomik desteği artıracak. Rusya'nın hiç şüphesi olmasın: Ortaklarımızla birlikte ülkemizi korumak için kararlı adımlar atmaya hazırız" diye kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html

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abd, antony blinken, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, telefon görüşmesi