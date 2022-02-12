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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/danimarka-ve-norvec-vatandaslarinin-ukraynayi-terk-etmesi-istendi-1053769893.html
Danimarka ve Norveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi
Danimarka ve Norveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi
Danimarka ve Norveç hükûmeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T05:04+0300
2022-02-12T05:04+0300
2022-02-12T05:05+0300
ukrayna krizi
danimarka
norveç
uyarı
rusya
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Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz" dedi.Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.Norveç Dışişleri Bakanlığı da 'Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220211/kremlin-putin-ile-biden-arasinda-12-subatta-telefon-gorusmesi-planlaniyor-1053765311.html
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Danimarka ve Norveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi 05:04 12.02.2022 (güncellendi: 05:05 12.02.2022) Abone ol
Danimarka ve Norveç hükûmeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında,
"Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz" dedi.
Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı da 'Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.
Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.