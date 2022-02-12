https://tr.sputniknews.com/20220212/dereye-dusen-4-yasindaki-cocuk-bogularak-hayatini-kaybetti-1053768125.html

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T02:05+0300

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türkiye

dere

mersin

çocuk

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Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi.Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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dere, mersin, çocuk