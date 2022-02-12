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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/donetsk-halk-cumhuriyeti-cephe-hattindaki-ukraynali-asker-sayisi-150-bine-ulasti-1053780941.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, cephe hattında tespit edilen Ukraynalı asker sayısının 150... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T22:13+0300
2022-02-12T22:13+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
asker
donbass
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DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.‘Patlama sesi duyuldu’Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-savunma-bakanligi-abd-denizaltisinin-kiskirtici-eylemleri-ulusal-guvenlimize-tehdit-olusturdu-1053779491.html
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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, asker, donbass, denis puşilin

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı

22:13 12.02.2022
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, cephe hattında tespit edilen Ukraynalı asker sayısının 150 bine ulaştığını söyledi.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.

‘Patlama sesi duyuldu’

Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.
Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.
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