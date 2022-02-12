https://tr.sputniknews.com/20220212/donetsk-halk-cumhuriyeti-cephe-hattindaki-ukraynali-asker-sayisi-150-bine-ulasti-1053780941.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, cephe hattında tespit edilen Ukraynalı asker sayısının 150... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T22:13+0300

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ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

asker

donbass

denis puşilin

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DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.‘Patlama sesi duyuldu’Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.

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donetsk halk cumhuriyeti

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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, asker, donbass, denis puşilin