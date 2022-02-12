https://tr.sputniknews.com/20220212/donetsk-halk-cumhuriyeti-cephe-hattindaki-ukraynali-asker-sayisi-150-bine-ulasti-1053780941.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, cephe hattında tespit edilen Ukraynalı asker sayısının 150... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T22:13+0300
2022-02-12T22:13+0300
2022-02-12T22:13+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
asker
donbass
denis puşilin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053780914_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_a84f36a8844a9c636dcd1a32f033a2bf.jpg
DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.‘Patlama sesi duyuldu’Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-savunma-bakanligi-abd-denizaltisinin-kiskirtici-eylemleri-ulusal-guvenlimize-tehdit-olusturdu-1053779491.html
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053780914_141:0:1200:794_1920x0_80_0_0_81e5fcc3ece07269492748ec3ca8b97a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, asker, donbass, denis puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı
Abone ol
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, cephe hattında tespit edilen Ukraynalı asker sayısının 150 bine ulaştığını söyledi.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.
‘Patlama sesi duyuldu’
Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.
Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.