https://tr.sputniknews.com/20220212/dso-bir-eklem-iltihabi-ilacini-daha-kovid-19-tedavisi-icin-on-yeterlilikten-gecirdi-1053766431.html

DSÖ, bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi

DSÖ, bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iltihaplı eklem ağrısı için kullanılan ve ağır Kovid-19 hastaları üzerinde iyileştirici etkileri görülen monoklonal antikor ilacı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T00:51+0300

2022-02-12T00:51+0300

2022-02-12T00:51+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

eklem

iltihap

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Daha önce Kovid-19'a karşı etki gösterdiği belirlenen 2 ilacın tedavide kullanımını tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir eklem iltihabı ilacını daha ön yeterlilikten geçirdi.Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Kovid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.Bu kapsamda Tocilizumab ile Kovid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.İlacın şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edileceği ve standart Kovid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacağı bildirildi.Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde Kovid-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/dso-kovid-19-tedavisinde-2-eklem-iltihabi-ilacinin-kullanimini-tavsiye-etti-1052726721.html

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, eklem, iltihap