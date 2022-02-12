https://tr.sputniknews.com/20220212/elysee-sarayi-putin-ile-macron-yaklasik-2-saatlik-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1053776731.html

Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:34+0300

2022-02-12T17:34+0300

2022-02-12T17:40+0300

fransa

rusya

ukrayna krizi

vladimir putin

emmanuel macron

telefon görüşmesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

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fransa, rusya, vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi