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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/elysee-sarayi-putin-ile-macron-yaklasik-2-saatlik-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1053776731.html
Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:34+0300
2022-02-12T17:40+0300
fransa
rusya
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
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fransa, rusya, vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi

Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

17:34 12.02.2022 (güncellendi: 17:40 12.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Vladimir Putin, Emmanuel Macron
 Vladimir Putin, Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik
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Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.
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