https://tr.sputniknews.com/20220212/elysee-sarayi-putin-ile-macron-yaklasik-2-saatlik-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1053776731.html
Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:34+0300
2022-02-12T17:34+0300
2022-02-12T17:40+0300
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rusya
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
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Elysee Sarayı: Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:34 12.02.2022 (güncellendi: 17:40 12.02.2022) Abone ol
Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.