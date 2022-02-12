https://tr.sputniknews.com/20220212/eski-abd-temsilciler-meclisi-uyesi-gabbard-abd-yetkilileri-ukrayna-hakkinda-yalan-soyluyor-1053780548.html

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabbard: ABD yetkilileri Ukrayna hakkında yalan söylüyor

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabbard: ABD yetkilileri Ukrayna hakkında yalan söylüyor

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD yetkililerini Ukrayna’daki durum hakkında yalan söylemekle suçladı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T21:58+0300

2022-02-12T21:58+0300

2022-02-12T21:58+0300

ukrayna krizi

abd temsilciler meclisi

tulsi gabbard

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ukrayna

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Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Demokrat Tulsi Gabbard, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, ABD yetkililerini ‘savaş çığırtkanlığı’ yapmak ve Ukrayna’daki durum hakkında yalan söylemekle suçladı.Gabbard, “Savaş çığırtkanları Ukrayna'yı ‘demokrasi’ olduğu için savunmamız gerektiğini iddia ediyor. Ama yalan söylüyorlar. Ukrayna gerçekten bir demokrasi değil” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisini eleştiren muhalif televizyon kanallarını kapattığını anımsatan politikacı, ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk’un tutuklanmasına dikkat çekti.Zelenskiy’in iktidarda kalabilmek için bu tür eylemlere baş vurduğuna vurgu yapan Gabbard, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı'nın muhalefete karşı tüm eylemlerini desteklediğini kaydetti.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin ZIK TV, 112 Ukrayna, NewsOne, First Independent ve UkrLive TV kanalları ve onlara bağlı bölgesel kanallara yaptırım uygulanmasına yönelik kararını onaylamıştı.Ekim 2021’de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından Donbass’ın Kiev’in kontrolünde bulunmayan topraklarından yasadışı kömür sevkiyatları organize etmekle suçlanan Medvedçuk hakkında mahkeme, vatana ihanet şüphesiyle önleyici tedbir olarak ev hapsinde tutulması kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-disisleri-abd-2-aydir-sagduyu-ve-ukrayna-halkiyla-alay-ediyor-1053780294.html

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abd temsilciler meclisi, tulsi gabbard, rusya, abd, ukrayna