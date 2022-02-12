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https://tr.sputniknews.com/20220212/evli-oldugu-kadinin-bogazini-kesip-4-yerinden-bicakladi-1053777539.html
Evli olduğu kadının boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı
Evli olduğu kadının boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı
Aksaray’da eşiyle tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ekmek bıçağıyla eşinin önce boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayarak yaralayan adam... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T18:23+0300
2022-02-12T18:23+0300
türkiye
kadın
kadın cinayetleri
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Olay, bugün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö. polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Yüksel Ö. Aksaray’ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö. polis merkezinden çıkarılırken gazetecilerin “Neden eşini bıçakladın?” sorusuna, “Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin” diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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kadın, kadın cinayetleri

Evli olduğu kadının boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı

18:23 12.02.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW542336Eşini bıçaklayan erkek
Eşini bıçaklayan erkek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW542336
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Aksaray’da eşiyle tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ekmek bıçağıyla eşinin önce boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayarak yaralayan adam, “Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil” dedi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.

Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö. polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Yüksel Ö. Aksaray’ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö. polis merkezinden çıkarılırken gazetecilerin “Neden eşini bıçakladın?” sorusuna, “Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin” diye cevap verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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