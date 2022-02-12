https://tr.sputniknews.com/20220212/fifa-kulupler-dunya-kupasinda-sampiyon-chelsea-1053782134.html
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı 2-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. 2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:22+0300
2022-02-12T23:22+0300
2022-02-12T23:22+0300
spor
fifa dünya kupası
chelsea
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ulaştı.Maviler, Palmeiras'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi. Romelu Lukaku, 55. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, 60. dakikada Palmeiras'ta oyuna girdi. 64. dakikada ise Veiga'nın penaltı golü skoru 1-1 yaptı.Maçın normal süresi 1-1 sona ererken; Kai Havertz'in 117. dakikadaki penaltı golü şampiyonu ilan etti.2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.382 günde 3 kupaChelsea'yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiliz ekibi tarihinde bir ilki başardı. Tuchel, Chelsea ile bu kupayı kazanan ilk teknik adam oldu. Tuchel, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Super Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.Avrupa takımlarından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ambargoChelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken; Avrupa takımları son 15 finalin 14'ünü kazandı. Sadece 2012'de Corinthians, Chelsea'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.Cesar Azpılıcueta kupa koleksiyonunu tamamladıChelsea'nin tecrübeli defans oyuncusu Cesar Azpilicueta, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte İngiliz ekibinin kazanabileceği tüm kupaları kazandı. 32 yaşındaki sağ bek, Chelsea ile İngiltere Premier Ligi, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ingiltere-lig-kupasinda-ilk-finalist-chelsea-oldu-1052688472.html
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fifa dünya kupası, chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı 2-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. 2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ulaştı.
Maviler, Palmeiras'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi. Romelu Lukaku, 55. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, 60. dakikada Palmeiras'ta oyuna girdi. 64. dakikada ise Veiga'nın penaltı golü skoru 1-1 yaptı.
Maçın normal süresi 1-1 sona ererken; Kai Havertz'in 117. dakikadaki penaltı golü şampiyonu ilan etti.
2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
382 günde 3 kupa
Chelsea'yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiliz ekibi tarihinde bir ilki başardı. Tuchel, Chelsea ile bu kupayı kazanan ilk teknik adam oldu. Tuchel, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Super Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.
Avrupa takımlarından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ambargo
Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken; Avrupa takımları son 15 finalin 14'ünü kazandı. Sadece 2012'de Corinthians, Chelsea'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
Cesar Azpılıcueta kupa koleksiyonunu tamamladı
Chelsea'nin tecrübeli defans oyuncusu Cesar Azpilicueta, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte İngiliz ekibinin kazanabileceği tüm kupaları kazandı. 32 yaşındaki sağ bek, Chelsea ile İngiltere Premier Ligi, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştı.