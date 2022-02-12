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https://tr.sputniknews.com/20220212/fitch-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-dusurdu-1053767062.html
Fitch, Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch, Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:08+0300
2022-02-12T01:08+0300
2022-02-12T01:17+0300
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fitch
Fitch, Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
01:08 12.02.2022 (güncellendi: 01:17 12.02.2022) Abone ol
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi.