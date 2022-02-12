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https://tr.sputniknews.com/20220212/galatasaray-ile-kayserispor-puanlari-paylasti-1053781997.html
Galatasaray ile Kayserispor puanları paylaştı
Galatasaray ile Kayserispor puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:12+0300
2022-02-12T23:12+0300
spor
spor toto süper lig
galatasaray
kayserispor
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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yapan Domenec Torrent maça Inaki Pena, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Anholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosu ile başladı.NTV Spor'un aktardığına göre, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray önemli fırsatlar yakalasa da final pas ve şutlarında istediği başarıyı yakalayamadıKarşılaşmada golü bulan ilk taraf Yukatel Kayserispor oldu. Deplasman ekibi 69'da Miguel Cardoso'nun golü ile öne geçerken, bu golden sonra Galatasaray baskısını arttırdı.85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Mısır ile finalinde mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mostafa Mohamed, yaptığı kafa vuruşu ile skora denge getirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 29 puan ile kapattı. Sarı kırmızılılar, son 13 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilirken, 6 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Domenec Torrent'in öğrencileri Süper Lig'de de son 6 maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken galibiyet göremedi.Haftayı 35 puan ile kapatan Yukatel Kayserispor ise son 9 maçında 1 kez kaybederken, 4 galibiyet beraberlik ve 4 de beraberlik aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/spor-toto-super-ligde-25-haftada-hangi-maclar-oynanacak-1053740145.html
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spor toto süper lig, galatasaray, kayserispor

Galatasaray ile Kayserispor puanları paylaştı

23:12 12.02.2022
© AASpor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yapan Domenec Torrent maça Inaki Pena, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Anholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosu ile başladı.

NTV Spor'un aktardığına göre, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray önemli fırsatlar yakalasa da final pas ve şutlarında istediği başarıyı yakalayamadı
Karşılaşmada golü bulan ilk taraf Yukatel Kayserispor oldu. Deplasman ekibi 69'da Miguel Cardoso'nun golü ile öne geçerken, bu golden sonra Galatasaray baskısını arttırdı.

85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Mısır ile finalinde mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mostafa Mohamed, yaptığı kafa vuruşu ile skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 29 puan ile kapattı. Sarı kırmızılılar, son 13 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilirken, 6 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Domenec Torrent'in öğrencileri Süper Lig'de de son 6 maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken galibiyet göremedi.

Haftayı 35 puan ile kapatan Yukatel Kayserispor ise son 9 maçında 1 kez kaybederken, 4 galibiyet beraberlik ve 4 de beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
SPOR
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada hangi maçlar oynanacak?
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