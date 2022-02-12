https://tr.sputniknews.com/20220212/hastane-onundeki-atmyi-soymaya-kalkistilar-1053769652.html

Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerinin kapılarını spiral makinesi ile kesip soymaya kalkışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T04:26+0300

2022-02-12T04:26+0300

2022-02-12T04:26+0300

türkiye

kırıkkale

hırsız

hastane

atm

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Olay, gece saatlerinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iki hırsızlık şüphelisi, plakalarını kağıt ile kapattığı kamyonet tipi aracını hastane otoparkına park etti. Hırsızlar, 22 metrelik elektrik kablosunu araçtaki jeneratöre bağlayıp, iki banka ATM'sinin kapısını spiral makinesi ile kesmeye çalıştı.O sırada hastane penceresinden hırsızları fark eden bir hemşire ise durumu polise ve güvenlik görevlilerine bildirdi.Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.İsmi henüz belirlenemeyen diğer hırsızlık şüphelisi ise kaçarak kayıplara karıştı.Ekipler, olayın yaşandığı bölgede yaptığı incelemede, iki banka ATM'sinin kesilen kapılarından parmak izi alarak, inceleme yaptı.Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/camasirhaneden-32-ic-camasiri-calan-yasli-adam-yakalandi-1053741011.html

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kırıkkale, hırsız, hastane, atm