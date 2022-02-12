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Hindistan: Başörtüsü yasakları iç meselemiz
Hindistan: Başörtüsü yasakları iç meselemiz
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, son dönemlerde yasaklarla gündeme gelen başörtüsü sorununun Karnataka eyaletindeki Yüksek Mahkeme tarafından adli inceleme... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T11:01+0300
2022-02-12T11:01+0300
2022-02-12T11:01+0300
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hindistan
başörtüsü
başörtüsü yasağı
karnataka
mahkeme
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'The Times of India'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Karnataka'daki başörtüsü yasağına ilişkin bazı ülkelerin değerlendirmelerine yanıt verdi.Ülkesinin iç meselelerine ilişkin yorumları 'hoş karşılamadıklarını' belirten Bagchi, "Karnataka'daki bazı eğitim kurumlarında kıyafet yönetmeliğiyle ilgili konu, Karnataka Yüksek Mahkemesi tarafından adli inceleme altındadır" dedi.Bagchi'nin açıklamaları, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun, Karnataka'daki başörtüsü yasağının "dini özgürlüğü ihlal ettiğini ve kadınları ve kızları küçük düşürüp marjinalleştirdiğini" belirtmesinden bir gün sonra geldi.Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağıEyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.
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hindistan, başörtüsü, başörtüsü yasağı, karnataka, mahkeme
Hindistan: Başörtüsü yasakları iç meselemiz
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, son dönemlerde yasaklarla gündeme gelen başörtüsü sorununun Karnataka eyaletindeki Yüksek Mahkeme tarafından adli inceleme altında olduğunu ve ülkenin iç sorunlarına ilişkin yorumların hoş karşılanmadığını söyledi.
'The Times of India'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Karnataka'daki başörtüsü yasağına ilişkin bazı ülkelerin değerlendirmelerine yanıt verdi.
Ülkesinin iç meselelerine ilişkin yorumları 'hoş karşılamadıklarını' belirten Bagchi, "Karnataka'daki bazı eğitim kurumlarında kıyafet yönetmeliğiyle ilgili konu, Karnataka Yüksek Mahkemesi tarafından adli inceleme altındadır" dedi.
Bagchi'nin açıklamaları, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun, Karnataka'daki başörtüsü yasağının "dini özgürlüğü ihlal ettiğini ve kadınları ve kızları küçük düşürüp marjinalleştirdiğini" belirtmesinden bir gün sonra geldi.
Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı
Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.
Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.
Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.
Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.
Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.
Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.