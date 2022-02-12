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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ingiliz-bakan-heappey-rusya-ile-catisma-olursa-ukraynada-ingiliz-askeri-olmayacak-1053773521.html
İngiliz Bakan Heappey: 'Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak'
İngiliz Bakan Heappey: 'Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak'
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda, Ukrayna'da İngiliz askerinin olmayacağını... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T13:53+0300
2022-02-12T13:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
ukrayna
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Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.Ukrayna'da yıllardır eğitim görevine katılan İngiliz askerlerinin olduğunu ve bu süre içinde binlerce Ukraynalıyı eğittiklerini aktaran Heappey, şu ifadeleri kullandı:"Bazı savunma amaçlı tanksavar silah sistemleri sağladık ve bazı eğitmenler Ukraynalı askerlerin bu silah sistemleri konusunda eğitimine yardımcı olmak için ilerledi ancak Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak."Heappey, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın saldırabilecek bir aşamada olduğuna da işaret ederek "İngiliz vatandaşları Ukrayna'yı mümkün olan her şekilde derhal terk etmeli ve yaz aylarında Afganistan'da gördükleri gibi herhangi bir askeri tahliye olasılığını beklememeli." dedi.Bakan Heappey, BBC'ye yaptığı açıklamada ise İngiltere'nin Ukrayna'daki diplomatik varlığı hakkında henüz bir karar verilmediğini belirterek "Diplomasinin devam edebileceği ve en feci can kaybını önleyebileceğimiz bir tür anlaşmaya varmak için her son fırsat değerlendirilecek." diye konuştu.Öte yandan James Heappey, Ukrayna'daki İngiliz birliklerinin bu hafta sonu ülkeden ayrılacaklarına işaret ederek "Orada bir çatışma olacaksa Ukrayna'da asker olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.İngiliz Büyükelçi Kiev'de kalıyorİngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev'de kalıyorum ve orada çekirdek bir ekiple çalışmaya devam ediyorum. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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rusya, ingiltere, ukrayna

İngiliz Bakan Heappey: 'Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak'

13:53 12.02.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda, Ukrayna'da İngiliz askerinin olmayacağını bildirdi.
Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.
Ukrayna'da yıllardır eğitim görevine katılan İngiliz askerlerinin olduğunu ve bu süre içinde binlerce Ukraynalıyı eğittiklerini aktaran Heappey, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı savunma amaçlı tanksavar silah sistemleri sağladık ve bazı eğitmenler Ukraynalı askerlerin bu silah sistemleri konusunda eğitimine yardımcı olmak için ilerledi ancak Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak."
Heappey, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın saldırabilecek bir aşamada olduğuna da işaret ederek "İngiliz vatandaşları Ukrayna'yı mümkün olan her şekilde derhal terk etmeli ve yaz aylarında Afganistan'da gördükleri gibi herhangi bir askeri tahliye olasılığını beklememeli." dedi.
Bakan Heappey, BBC'ye yaptığı açıklamada ise İngiltere'nin Ukrayna'daki diplomatik varlığı hakkında henüz bir karar verilmediğini belirterek "Diplomasinin devam edebileceği ve en feci can kaybını önleyebileceğimiz bir tür anlaşmaya varmak için her son fırsat değerlendirilecek." diye konuştu.
Öte yandan James Heappey, Ukrayna'daki İngiliz birliklerinin bu hafta sonu ülkeden ayrılacaklarına işaret ederek "Orada bir çatışma olacaksa Ukrayna'da asker olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Büyükelçi Kiev'de kalıyor

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev'de kalıyorum ve orada çekirdek bir ekiple çalışmaya devam ediyorum. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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