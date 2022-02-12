https://tr.sputniknews.com/20220212/ispanyada-franco-donemi-magduru-2-kisinin-kemik-kalintilari-82-yil-sonra-ailelere-verildi-1053775986.html

İspanya’da Franco dönemi mağduru 2 kişinin kemik kalıntıları 82 yıl sonra ailelere verildi

İspanya’da Franco dönemi mağduru 2 kişinin kemik kalıntıları 82 yıl sonra ailelere verildi

İspanya’da İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerinin kurbanlarından 2 kişinin kemik kalıntıları, DNA testlerinin ardından yaklaşık 82... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T16:54+0300

2022-02-12T16:54+0300

2022-02-12T16:54+0300

dünya

franco

ispanya

diktatör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102742/90/1027429031_0:244:3543:2237_1920x0_80_0_0_ec5db4638b90cfaba22a6841bd5ac79f.jpg

Tarihsel Belleği Kurtarma Derneği (ARMH), ülke tarihinin en acı sayfalarından biri olan; diktatörlük döneminde kurşuna dizilerek öldürülen yaklaşık 130 bin kişinin toplu mezarlardaki kemik kalıntılarını 2000 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla çıkarmaya devam ediyor.ARMH, Guadalajara kentindeki mezarlıktan Ekim 2020’de çıkardığı 2 kişinin kemik kalıntılarını, kimlik tespitinin ardından ailelerine ulaştırdı.Söz konusu kişilerin, kurşuna dizilerek öldürülenlerden 4 Mart 1940’daki Francisco Cordon Herreros (42 yaşında) ve 8 Mart 1940’daki Romualdo Puerto Ibarra (37 yaşında) oldukları bildirildi.Hayatta hiç görmedikleri dedelerinin kalıntılarını 82 yıl sonra teslim alan aile üyeleri, İspanyol devletinin ülkenin bu karanlık dönemiyle yüzleşmesini ve mağdur aileleri tanımasını istedi.ARMH yetkilileri de Guadalajara mezarlığında 2016’dan bu yana, diktatörlük döneminde öldürülen 21 kişinin kemik kalıntılarının çıkartıldığını ve bugünkülerle birlikte bugüne kadar 6’sının kimliğinin tespit edilerek ailelerine verildiğini açıkladı.Guadalajara’daki mezarlıkta halen diktatörlük dönemi kurbanı olan 250’den fazla kişinin kalıntısının 12 toplu mezarda olduğu bilgisi paylaşıldı.Öte yandan, ARMH Başkanı Emilio Silva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İç Savaş ve diktatör Franco döneminin kurbanlarının toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespitlerinin yapılmasının kendileri gibi özel bir derneğin değil, devletin görevi olması gerektiğini söyledi.Silva, “Demokratik bir hükümetin, diktatör Franco rejiminin kayıplarının aranmasını temel bir hak olarak görmemesi ve bunun için bir ofis kurmaması kabul edilemez. İnsan haklarının garanti edildiği bir politikayı yıllardır hükümetlerden talep ediyoruz ancak iktidara kim gelirse gelsin hiçbir şey değişmiyor.” diye konuştu.Bu zamana kadar 30’dan fazla kentte 235'e yakın toplu mezar açan ARMH, toplam 130 bin kadar olan diktatörlük dönemi kurbanlarından sadece 1650’sinin kimliğini belirleyerek ailelerine teslim etti.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

franco, ispanya, diktatör