https://tr.sputniknews.com/20220212/istanbul-bogazi-saat-2140ta-gemi-trafigine-acilacak-1053780028.html

İstanbul Boğazı saat 21.40'ta gemi trafiğine açılacak

İstanbul Boğazı saat 21.40'ta gemi trafiğine açılacak

Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü 'CHENG MAY' isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T21:15+0300

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türkiye

istanbul boğazı

trafik

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda Kurtarma-1-5-10-11 römorkörleri ve KEGM-3 botları refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği belirtilerek, "İstanbul Boğazı 21.40 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açılacaktır" bilgisi paylaşıldı.Gemi, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken saat 16.45 sularında İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapmıştı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/istanbul-bogazi-trafige-kapatildi-1053777368.html

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istanbul boğazı, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü