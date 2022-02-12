Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde kömür yüklü bir gemide makine arızası meydana gelmesi nedeniyle boğazın trafiğe kapatıldığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na KURTARMA-6 römorkörümüz refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı" denildi.Açıklamada, geminin yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü bir gemide meydana gelen teknik arıza nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde kömür yüklü bir gemide makine arızası meydana gelmesi nedeniyle boğazın trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na KURTARMA-6 römorkörümüz refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı" denildi.
Açıklamada, geminin yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 botumuz pic.twitter.com/u1wXYZrCIl