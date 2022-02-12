Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yeni ekonomik paket açıklandı: Gıdada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220212/isvec-natoya-katilmak-istemiyoruz-1053774983.html
İsveç: NATO'ya katılmak istemiyoruz
İsveç: NATO'ya katılmak istemiyoruz
İsveç Dışişleri Bakanı Karin Wallensten, Politico gazetesine demecinde, Ukrayna çevresindeki durumun İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki tutumunu... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T15:56+0300
2022-02-12T15:56+0300
savunma
nato
isveç
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104214/51/1042145154_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_b48e6e34c14a09aaabbbdf335c7a37f3.jpg
Wallensten, “Böyle bir durumda, istikrar ve öngörülebilirlik her zamankinden daha önemli. Güvenlik politikamız açık. İyi ve güçlü bir NATO ortağı olmak istiyoruz, ancak ittifaka katılmayı düşünmüyoruz” dedi.Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.
isveç
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104214/51/1042145154_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_2965015d5f5f0f16221ac1e25a07c310.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, isveç, rusya

İsveç: NATO'ya katılmak istemiyoruz

15:56 12.02.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone ol
İsveç Dışişleri Bakanı Karin Wallensten, Politico gazetesine demecinde, Ukrayna çevresindeki durumun İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki tutumunu etkilemediğini ve ülkenin ittifaka katılmak istemediğini, ancak Stockholm'ün bu blokla işbirliği yapma taraftarı olduğunu kaydetti.
Wallensten, “Böyle bir durumda, istikrar ve öngörülebilirlik her zamankinden daha önemli. Güvenlik politikamız açık. İyi ve güçlü bir NATO ortağı olmak istiyoruz, ancak ittifaka katılmayı düşünmüyoruz” dedi.
Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.
Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала