https://tr.sputniknews.com/20220212/italyada-koronaviruse-yakalananlarin-sayisi-12-milyonu-gecti-1053781548.html

İtalya'da koronavirüse yakalananların sayısı 12 milyonu geçti

İtalya'da koronavirüse yakalananların sayısı 12 milyonu geçti

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 12 milyon 53 bin 330 oldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T22:57+0300

2022-02-12T22:57+0300

2022-02-12T22:57+0300

koronavirüs

italya

koronavirüs

vaka

kovid-19

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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 645 testte 62 bin 231 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 12 milyon 53 bin 330'a ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 695 bin 614'e geriledi.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 269 artarak 150 bin 824'e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 117 bin 463 artışla 10 milyon 206 bin 892'ye ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 744 bin 861 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 792 bin 235 oldu.Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 963 bin 792 hatırlatıcı doz uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/fransa-ve-italyada-koronavirus-onlemleri-gevsetiliyor-1053749947.html

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italya, koronavirüs, vaka, kovid-19